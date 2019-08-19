Evde bakım hizmetiyle sağlık evinizde!

EVDE Sağlık Hizmetleri nedir, bu sistem nasıl işliyor, avantajları nelerdir? Birim Sorumlu Hemşiresi Canan Ongun, Evde Bakım Hizmetleri hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

EVDE SAĞLIK HİZMETİ NEDİR?

Gelişen teknoloji ile birlikte profesyonel kadromuzla hastalarımızın ayağına hastane hizmetini getiriyoruz. Evde Bakım Birimi olarak 2011 yılından itibaren 3 bin 327 hastaya hizmet verdik. Şu anda bin 159 hastamıza aktif olarak bu hizmeti sunmaktayız. Bu kapsamda bizler; evde muayene ve tedavi, tıbbi bakım, rehabilitasyon hizmetleri, ilaçlarının reçete edilmesi, tıbbi cihaz ile malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı oluyoruz. Hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevleri anlatmakta, hastalıkları ile bakım süreçleri hakkında bilgilendirme yapmaktayız. Bu doğrultuda bizlere kayıtlı olan hastalarımızı ziyaret ederek hastalığıyla ilgili evde kullanımını gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanları nasıl kullanacağı yönünde bilgilendirmeler yapmaktayız.Evde Sağlık Birimi olarak görevimiz; hastalığın teşhisini koymak olmayıp daha önce ilgili uzman tabiplerince konulmuş olan tanı çerçevesinde planlanan tedaviyi, yaşadıkları ortamda kaliteli bir şekilde kendilerine sunmaktır.

EVDE SAĞLIK HİZMETİNDEN KİMLER NASIL FAYDALANABİLİR?

Evde sağlık hizmetinden; Alzheimer hastaları, demans, şizofren, koah rahatsızlığı olan hastalarımız, terminal dönem kanser hastaları, felçli hastalarımız, yaşlı, yürüyemeyen ve engelli raporu bulunan hastalarımız ile herhangi bir sağlık nedeniyle yatağa bağımlı olan kişiler Bakanlığımızın sunmuş olduğu bu hizmetten faydalanabilmektedirler.

EVDE BAKIM BİRİMİNE NASIL MÜRACAAT EDEBİLİR?

Evde sağlık hizmetleri 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermekte olup acil hallerde 112 acil hizmetlerinin aranması gerekmektedir. Bu hizmete başvurmak için 444 38 33 nolu hattı arayıp kayıt yaptırmanız yeterlidir” diye konuştu. Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ekibi tarafından sürekli bakım ve takibe ihtiyaç duyan hastalara ve ilgili aile bireylerine tıbbi, psikolojik ve sosyal destek sağlandığını vurgulayan Başhekim Vekili Uz. Dr. Nadir Aldemir;” Bakanlığımızın bize verdiği yetki bünyesinde yatalak ve bakıma muhtaç hastalarımızın evlerinde her türlü sağlık hizmetinin verilmesini kendimize gaye edindik. Profesyonel kadromuzla birlikte hastalarımıza ev ortamında sağlık hizmeti sunmakta onların yanında olmaktayız” dedi.