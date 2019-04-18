Evde bakım aylığı ne kadardır, nasıl alınır?

EVDE bakım aylığı almak isteyen vatandaşlar, bunun için gereken şartları araştırırken her sene memur maaş katsayısına göre zamlanan evde bakım aylığının son miktarını da merak ediyor. İşte detaylar…

2019 EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?

Evde bakım aylığı memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. 01.01.2019-30.06.2019 memur maaş katsayısı 0,130597 olup, bu döneme ait evde bakım parası da 1.305.97 TL’ye yükselmiştir.

KİMLER EVDE BAKIM AYLIĞI ALABİLİR?

Evde bakım aylığı için 3 şartın yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar gelir kriteri, bakıma muhtaçlık kriteri ve ağır engeli belgeleyen sağlık raporudur.

Evde bakım parasıalmak için kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısının geliri bu kişi sayısına bölünür. Kişi başına düşen net gelir AGİ hariç asgari ücret tutarının 2/3’ünden fazla olmamalıdır. Hane halkının geliri toplanarak hane halkı sayısına bölünür ve bu miktarın 2019 yılı için 1829 TL’yi geçmemesi gerekir.

İkinci önemli husus ise ağır engellilik raporudur. Buna göre sağlık kurulu tarafından düzenlenmişengel oranının en az %50 olan ve “ağır engelli” bölümünde “evet” yazan rapor gerekmektedir. Ayrıca bu kişinin bakıma muhtaç olması da gerekmektedir.