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Evde alkol yapanlar dikkat! Kaldırılıyor, içen zehirlenecek

Yüksek vergi nedeniyle evlerde etil alkol ile üretimi yapılan alkollü içecek üretiminin artması üzerine, etil alkol üretim ve satışında düzenlemeye gidildi

Evde alkol yapanlar dikkat! Kaldırılıyor, içen zehirlenecek

Yüksek vergi nedeniyle evlerde etil alkol ile üretimi yapılan alkollü içecek üretiminin artması üzerine, etil alkol üretim ve satışında düzenlemeye gidildi

30 Aralık 2017 Cumartesi 17:49
Evde alkol yapanlar dikkat! Kaldırılıyor, içen zehirlenecek
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YÜKSEK vergi nedeniyle evlerde etil alkol ile üretimi yapılan alkollü içecek üretiminin artması üzerine, etil alkol üretim ve satışında düzenlemeye gidildi. Piyasaya arz edilen etil alkol etiketinde "gıda amaçlı kullanılması uygun değildir" ifadesi yer alması zorunluluğu getirildi. Ayrıca piyasaya arz edilen etil alkolün içine belli oranda denatonyum benzoat katılacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, evsel kullanım amaçlı etil alkoller, sadece etil alkol üretim tesisinde veya uygun distile alkollü içki üretim tesisinde 70 santilitre (cl) veya 1 litrelik cam şişelerde mutlak alkol miktarı üzerinden 100 litresine 1,2 gram denatonyum benzoat katılarak ambalajlanacak veya ambalajlı ithal edilecek.Piyasaya arz edilen etil alkol etiketinde "Gıda amaçlı kullanılması uygun değildir" ifadesi yer alması zorunluluğu getirildi.Söz konusu ifadenin yer almadığı ve daha önce satışı yapılmış etil alkol ürünleri 31 Mart 2018'e kadar piyasada bulunabilecek.

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