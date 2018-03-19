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Ev sahipleri dikkat! Son 1 hafta

2017’de yılına ilişkin kira gelirleri olan mükellefler için Gelir Vergisi Beyannamelerinde 26 Mart Pazartesi son tarih. Hesaplanan Gelir Vergisi ise Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekiyor

Ev sahipleri dikkat! Son 1 hafta

2017’de yılına ilişkin kira gelirleri olan mükellefler için Gelir Vergisi Beyannamelerinde 26 Mart Pazartesi son tarih. Hesaplanan Gelir Vergisi ise Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekiyor

19 Mart 2018 Pazartesi 16:51
Ev sahipleri dikkat! Son 1 hafta
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KONUYA ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, günlük veya kısa süreli kiralanan konut ve tüm iş yerleri kiralamalarında ise, tutara bakılmaksızın kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin banka, benzeri finans kurumları veya posta idareleri aracılığıyla gerçekleştirmesi zorunlu. Zorunluluklara uymayanlara kesilecek ceza ise, işleme konu tutarın yüzde 5’idir” dedi.

“Götürü gider yerine gerçek gider” Götürü gider yöntemini seçen mükelleflerin, 3 bin 900 TL’lik istisna sonrasında bu seneden itibaren hasılatın ancak yüzde 15’ini düşebildiklerini belirten Özelmacıklı, “Artık gerçek gider yöntemi birçok mükellef açısından daha avantajlı hale geldi." dedi.

Özelmacıklı, şöyle devam etti: "Örneğin, evini kiraya verip kira ödeyenler, kiraya verilen gayrimenkul için yaptığınız onarım, bakım ve sigorta giderleri, gerçek giderde düşülebiliyor. Bu yıl 900 TL’yi geçen ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar ve gene konu konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün, iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin yüzde 5’i düşülebiliyor. Belirli oranlarda, sahış sigorta primleri, eğitim ve sağlık harcamaları, bazı bağış ve yardımlar, sponsorluk harcamaları gibi birçok düşürülebilir kalem var" diye konuştu.

“Hazır beyan sistemi büyük kolaylık” Özelmacıklı, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanarak internet ortamında mükelleflerin onayına sunulduğu sistem olan Hazır Beyan Sistemi ile işlemlerin kolaylaştığını dile getirdi.

Kira geliri elde eden mükelleflerin kimlik bilgilerini girip özel güvenlik sorularını cevaplayarak ya da e-devlet üzerinden sisteme giriş yapabildiklerini ifade eden Özelmacıklı, "Sistem üzerinden onaylanan kira geliri beyanına ilişkin ödemeler ise anlaşmalı bankalardan hatta kredi kartı ile veya tüm vergi dairelerinden yapılabiliyor” şeklinde konuştu.

“Emsal kira bedeline dikkat” Özelmacıklı, “Mal sahibi gayrimenkulünü bedelsiz olarak ancak koruması amacı ile başkasının ikametine bırakabiliyor ya da annesi, babası, kardeşleri ve çocuklarına kullandırabiliyor. Bunun dışında konutunu bedelsiz olarak bir tanıdığa ya da farklı bir akrabaya verilmesi durumunda da vergi doğuyor. Emsal Kira bedeli olarak eğer bir özel kira takdiri yapılmamış ise, emlak vergi değerinin (belediyede kayıtlı değer) yüzde 5’inin emsal kira bedeli olarak dikkate alınıyor. Örneğin belediye emlak vergi değeri 350 bin TL gözüken bir taşınmazı arkadaşınızın kullanımına bıraktığınızda, bu değerin yüzde 5’i olan 17 bin 500 TL’yi kira geliri olarak beyan etmeniz gerekiyor” dedi.

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Ev Sahipleri26 Mart PazartesiGelir Vergisi Beyannameleri
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