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Ev alacaklara müjde: Erdoğan açıklamıştı, başvurular başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün müjde verdiği "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi" yarın başlıyor. Her yıl 100 bin konut üretilecek ve dar gelirli vatandaşlar 894 liradan başlayan fiyatlarla kira öder gibi ev sahibi olabilecekler. Peki başvurular nasıl yapılacak

GÜNCEL 15.12.2019, 13:05 15.12.2019, 13:07
Ev alacaklara müjde: Erdoğan açıklamıştı, başvurular başladı
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YARIN 100 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor. 2+1 ve 3+1 planında 100 bin konut inşa edilecek. Milliyet'in haberine göre başvuruların son tarihi ise 15 Ocak olarak belirlenirken vatandaşlar şimdi tüm detayları incelemek istiyor. İşte konuya dair bilgiler...

Başvuru bilgilendirme formu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir.
 
Başvuru Bedeli 2+1: 500.- TL
 
Başvuru Bedeli 3+1: 1.000.-TL
 
Başvurular; 4 kategoride kabul edilecektir;
 
1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri”
 
2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız”
 
3.Kategori olan “Emekli Vatandaşlarımız”
 
4. Kategori olan “Diğer alıcı adayları”
 
Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecektir.
 
Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.
 
Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ’nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.
 
Konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri ihale sonrası kesinlik kazanacaktır.
 
Ödeme
 
Hak sahiplerine konutlar;
 
Satış fiyatının %10’u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)
 
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
 
Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.
 
Başvuru şartları
 
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinde aranan şartlar;
 
T.C. vatandaşı olması,
 
Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,
 
Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).
 
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
 
Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.
 

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Erdoğan #ev alacaklar
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