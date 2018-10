Ette yalancı gülümseme

-Ceren ŞAHİN

TEMEL gıda ürünlerine gelen fahiş zamların yanında ete gelen zamlar solda sıfır kalsa da etin hali hazırda yüksek seyreden fiyatları vatandaşı üzmeye devam ediyor. Hemen hemen herşeye zam gelmeye devam ederken, et fiyatlarında yaşanan 2 liralık bir gerileyiş, 'Et göz kırptı' dedirtiyor. Ette son durumu Et Dünyası'ndan Sıddık Öztürk aktardı. Ette yaşanan düşüşün geçici olduğunu ifade eden Öztürk, "Hayvancılık ve besicilik desteklenmediği sürece sıkıntıların devam edeceği kanaatindeyim. Son günlerde etin fiyatında 2-3 liralık bir düşüş söz konusu. Lakin bu düşüşün asıl sebebi talebin düşmüş olması. Talebin azalması et fiyatlarını da 2 lira aşağı çekti. Etin fiyatında gerçek bir düşme isteniyor ise suni çözümler değil, kalıcı ve kökten çözümler üretilmeli. Yoksa düşüş beklemek çok zor. Bu düşüş de kalıcı değil. Et yine yükselecektir. Aksini düşünmek akılcı bir şey olmaz zaten, zira yeme, ilaca her şeye zam gelirken, çözüm ithal etmekte görülürken, maliyetler yükselecek dolayısıyla fiyatlar da yükselecektir" diye konuştu.