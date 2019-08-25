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Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15 olduğu bildirildi

GÜNCEL 25.08.2019, 19:26 Enes Subaşı
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe-3 Harekatı'nda  etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin bilgi verildi.
 
Açıklamada şunlar kaydedildi:
 
"Pençe-3 Harekatı'nda, 4'ü hava harekatıyla, 2'si de çatışmada olmak  üzere 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde  bırakılmadı.
Böylece Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15  oldu."

#Milli Savunma Bakanlığı
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