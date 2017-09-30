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Etkili bir profil fotoğrafı için 5 anahtar öneri

İlk izlenim her zaman çok önemlidir. Özellikle sanal dünyada yeni insanlarla tanışıyorsanız profil fotoğrafınızı mutlaka gözden geçirmelisiniz

Etkili bir profil fotoğrafı için 5 anahtar öneri

İlk izlenim her zaman çok önemlidir. Özellikle sanal dünyada yeni insanlarla tanışıyorsanız profil fotoğrafınızı mutlaka gözden geçirmelisiniz

30 Eylül 2017 Cumartesi 12:36
Etkili bir profil fotoğrafı için 5 anahtar öneri
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İŞTE uzmanların daha ilgi ve dikkat çekici profil fotoğrafı için verdikleri 5 ipucu:

Odakta sadece siz olun

Eğer profil fotoğrafınızda aileniz, arkadaşlarınız ya da evcil hayvanınız yer alıyorsa, silin! Yakın çevrenizle olan fotoğraflar, sizinle tanışmak isteyen kişilere hakkınızda fikir verse de kimi zaman yanıltıcıdır ve insanların profilinizi atlamasına sebep olabilir.Etkileyici bir profil fotoğrafı için odakta sadece olmalısınız.

İlgi çekmek iyi bir fikir

Fotoğrafınızda kendiniz ve yaşam tarzınız hakkında biraz bilgi vermek, yeni insanların ilgisini çekmek için her zaman iyi bir fikirdir. Giyim tarzınızdan, saç ve makyajınıza beden diliniz sizinle ilgili birçok ipucu verebilir. Profilinizde dünyaca ünlü özlü sözler yazmak yerine kendi ilgi alanlarınızı yansıtan bir fotoğraf kullanmak daha fazla insanın ilgisini çeker.

Selfie çekimlerden uzak durun

Koltukta uzanmış rastgele selfie çekerken en güzel fotoğraflarınızdan birini yakalamış olabilirsiniz ancak bunu şimdilik arşivinize saklayın. Emin olun başkası tarafından çekilmiş, doğal bir fotoğraf, yeni insanlarla tanışmak için çok daha fazla işe yarar.

Renkler her zaman çok önemli

İdeal bir profil fotoğrafı için kolayca uygulayabileceğiniz bir diğer ipucu ise renklerdir. Canlı renklere sahip fotoğraflar siyah-beyaz ya da filtre uygulanmış fotoğraflara göre daha fazla ilgi çeker. Hareketli bir arka plan ya da renkli kıyafetlerle çekilmiş bir fotoğraf, ekranda ışıldamanızı sağlayabilir.

Hobi ve ilgi alanlarınızı yansıtın

İnsanlar ortak ilgili alanları bulunan kişilere daha fazla ilgi duyar. Bu sebeple profil fotoğrafınızın hobileriniz ve kişisel ilgi alanlarınız hakkında bilgi vermesi size artı puan kazandırır. Yaşam tarzınızı paylaşmak birçok insanın zorlandığı konuşma başlatma sürecine yardımcı olur. Ancak bu tarz bir fotoğraf kullanırken klişelerden uzak durmaya özen gösterin. Meşhur bir futbol takımı ile çekilmiş bir fotoğraf, Pisa Kulesi’nin yanında durduğunuz bir fotoğraftan çok daha etkileyici olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Profil FotoğrafıSanal Dünya
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