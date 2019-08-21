'Etiket' alarmı: Belediyeden denetim

ANTALYA Ticaret İl Müdürlüğü, şehir merkezinde ve turistlerin yoğun olduğu Kemer, Adrasan, Demre, Alanya ve Manavgat gibi turistik bölgelerde yaz sezonunda yaşanan fiyat farklılığı şikayetlerini dikkate alarak denetimlere hız verdi. Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Vergi Dairesi ekipleri de destek verirken, oluşturulan 10 ayrı ekip, etiket, ruhsat ve vergi denetimi gerçekleştirdi.

HER ETİKET İÇİN AYRI CEZA

Yaz sezonunda etiket, fiyat artışı ve ürün güvenliği kontrollerini haftanın 5 gününe çıkardıklarını belirten Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Dizerkonca, denetimlerle ilgili şu bilgiyi verdi: “Bu yıl yaklaşık 5 bin işyerinde 100 bin ürün denetlendi. Kent merkezinde bulunan işletmelere 150 bin TL cezai yaptırım uygulandı. Ekiplerimiz, Alo 175’e, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) ve Ticaret Bakanlığı’nın etiket şikayet sistemine yapılan ihbarları dikkate alıyor.

TUTANAK DÜZENLENİYOR

Ürün fiyatları ile ilgili usulsüzlük tespit eden tüketici, o uygulamayı fotoğraflayıp sistem üzerinden şikayette bulunabilir. En çok şikayet, fiyat farklılığı konusunda geliyor. Yanlış etiketle tüketiciyi yanıltmanın cezası 2 bin TL, etiket koymamanın cezası da 354 TL. Ekiplerimiz menüleri de inceliyor. Menü ile kasadaki fiyat farklı ise cezai işlem uygulanıyor. Fahiş fiyat şikayetlerinde ise yazdığımız tutanağı tespit için Reklam Kurulu’na gönderiyoruz.”

AYIPLI HİZMET

Plajlarda ve tur teknelerinde etiket usulsüzlüğü şikayetinin çok fazla olduğunu vurgulayan Dizerkonca, “Yerli-yabancı turist arasında ayrım yapılarak hazırlanan etiketlere anında müdahale ediyoruz. Bazen yabancı turist fiyat farkını kendisi tespit ediyor ve şikayette bulunuyor. Yapılan inceleme sonunda turist fazla ödediği parayı geri alıyor. Yine 1 saat sürecek olan tekne turu 45 dakikada bitiriliyorsa bu da ayıplı hizmet olarak değerlendiriliyor” dedi.

GÜNLÜK KUR UYARISI

Fiyat etiketlerinin yabancı para birimi ile oluşturulmasının yanıltıcı olduğuna dikkat çeken Dizerkonca, şöyle devam etti: “6502 sayılı kanun gereği bütün etiketlerde mutlaka Türk Lirası yazmak zorunda. TL’nin yanına dolar ve Euro fiyatı yazıyorsa, günlük kur değeri kasanın yakınına görülecek şekilde asılmalı” diye konuştu.

