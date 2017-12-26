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Et yiyen bakteri paniği büyüyor! Yüzlerce kişi enfeksiyon kaptı

Japonya'da, halk arasında "et yiyen bakteriler" olarak bilinen A Grubu Streptokok bakterisi, ülke genelinde yüzlerce kişiye bulaştı

Et yiyen bakteri paniği büyüyor! Yüzlerce kişi enfeksiyon kaptı

Japonya'da, halk arasında "et yiyen bakteriler" olarak bilinen A Grubu Streptokok bakterisi, ülke genelinde yüzlerce kişiye bulaştı

26 Aralık 2017 Salı 14:11
Et yiyen bakteri paniği büyüyor! Yüzlerce kişi enfeksiyon kaptı
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JAPONYA Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün "et yiyen bakteriler" nedeniyle oluşan enfeksiyon kayıtlarına göre, 2017 yılında ülke genelinde 500'den fazla kişiye enfeksiyon bulaştı.

Enstitü'nün verilerine göre, Japonya genelinde 525 kişinin Streptokoksik toksik şok sendromu (STSS) enfeksiyonuna yakalandığı açıklandı. Başkent Tokyo'da 66 kişiye bulaşan ve halk arasında "et yiyen bakteri" olarak bilinen enfeksiyonun A Grubu Streptokok bakterisinin bulaşmasıyla oluştuğu ve özellikle çocuklar arasında streptokok boğaz ağrısıyla başladığı söylendi.

ÖLÜME YOL AÇABİLİYOR

Enstitü'ye göre daha ileri vakalarda ölümcül olabilen enfeksiyonun, ayak ve ellerde ağrı ve şişkinlik ve yüksek ateşle tanısı konulabiliyor. Bakteri, kas dokularının ölümüne yol açarak vücutta yayılmasına ve organ yetmezliğine neden olarak enfeksiyona sahip kişinin ölümüne yol açabiliyor. Enfeksiyon nedeniyle gerçekleşen ölümler 30 yaş üstü kişilerde daha sık görülüyor.

SAYI GİDEREK ARTIYOR

Yüzde 30 ölüm riski barındıran enfeksiyonun A Grubu Streptokok dışında G Streptokoku gibi daha tehlikeli bakterilerle de oluşabileceğini söyleyen Tokyo Kadın Sağlığı Üniversitesi Profesörü Ken Kikuchi, "A Grubu Streptokok'tan farklı bakterilerle STSS tanısı konulan hastaların sayısı giderek artıyor" dedi.

30 YAŞ ÜSTÜ RİSK ALTINDA

1999 yılında STSS tanılarını kaydetmeye başlayan Japonya Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü, 2017 yılında kaydedilen rakamların 1999 yılından bu yana görülen en yüksek rakamlar olduğunu açıkladı. 2013 yılında 203 kişiye enfeksiyon tanısı konulduğunu ve rakamların her sene arttığını belirten Enstitü açıklamasında, özellikle 30 yaş üstü ve yaşlı insanların daha dikkatli olması gerektiği söylendi.

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Anahtar Kelimeler:
Et Yiyen Bakteri
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