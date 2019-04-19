Estonya’dan GZP'ye ilk uçuş tamam  

SAAT 21.30’da Tallinn’den havalanan Freebırd Havayolları’na ait uçak saat 00.30 sularında Gazipaşa’ya iniş yaptı. 189 yolcusu bulunan ve ilk uçuşunu gerçekleştiren havayoluna ait uçak, itfaiye araçlarının 'su takı' töreniyle karşılandı.

Estonya’dan gelen yolcular için Alanya GZP Havalimanı’nda tören düzenlendi. Törene TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı, Gazipaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Kaya, havalimanı personeli katıldı. Yolcuların çiçekle karşılandığı programda havalimanı yetkilileri tarafından ise yolcu uçağının pilot ve personeli için pasta kesildi. Havalimanı TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı, kesilen pastayı pilot ve personele ikram etti. Aşıklı, saat 04.00’de Alanya GZP Havalimanı’ndan ayrılan Freebırd Havayolları’na ait uçağın 2019 yılı içerisinde Alanya GZP’ye 30 sefer düzenlemeyi planladığını söyledi.