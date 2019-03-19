Esrarengiz olay! Muhtar ofisinde ölü bulundu

Malatya'da ofisinde kanlar içinde bulunan bir mahalle muhtarı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Esrarengiz olay! Muhtar ofisinde ölü bulundu
banner404

BATTALGAZİ ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi Muhtarı Mehmet Özpolat'ı muhtarlık ofisinde kanlar içinde gören torunu hemen sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler muhtar Özpolat'ı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 42 yıllık mahalle muhtarı Özpolat kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 
 

YORUM EKLE
Gönder

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner533

banner518

banner481

banner472

banner536