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Esrarengiz kazı bitti, tartışma bitmedi: Tonlarca altın bulundu

Tarsus'taki esrarengiz kazı bitti ama tartışması bitmedi. Mahalleli, evin altından tonlarca altın çıkarıldığına inanıyor

Esrarengiz kazı bitti, tartışma bitmedi: Tonlarca altın bulundu

Tarsus'taki esrarengiz kazı bitti ama tartışması bitmedi. Mahalleli, evin altından tonlarca altın çıkarıldığına inanıyor

05 Kasım 2017 Pazar 11:24
Esrarengiz kazı bitti, tartışma bitmedi: Tonlarca altın bulundu
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MERSİN Tarsus'un 82 Evler Mahallesi'nde, 2012 yılında polis memuru Mithat Erdal'ın kurban gittiği defineci cinayetinin aydınlatılması için başlatıldığı öne sürülen ve Özel Harekat polislerinin gözetiminde 1 yıldır süren gizemli kazı, önceki gün sona erdi.

Habetürk Gazetesi'nden Beycan Üçkardeş ve  Hakan Bulut'un haberine göre Çalışmalar sırasında bölgeye çekilen brandaların bir kısmı araçların geçmesi için sökülünce, avludaki bazı çukurların hafriyatla doldurulduğu ortaya çıktı. Yetkililer kazının bittiğini bildirmesine rağmen, bazı sivil giyimli kişiler alana kimseyi yaklaştırmadı.

İNANDIRICI GELMEDİ

"Kral Dakyanus'un hazinesi bulundu", "Hz. Musa'nın 2600 yıldır kayıp sandukası aranıyor", "Yeraltı şehrine ulaşıldı", "Tonlarca altın çıktı" gibi efsanelerle tüm  Türkiye'nin dikkatini çeken kazı "Bir şey bulunmadı" denilerek bitirilmesi ise kimseyi tatmin etmedi. Mahalle sakinleri, Özel Harekat polislerinin koruduğu, milletvekillerinin bile alınmadığı, geceleri dahi araçların yanaştığı kazı alanında bir şey bulunmadığının söylenmesinin `yanıltmaya yönelik' olduğunu savunuyor.

"TONLARCA ALTIN"

İsmini vermek istemeyen bir mahalleli, bölgede konuşulanları şöyle özetledi:

"CHP'li  Milletvekili  Aytuğ Atıcı'yı kazı alanına alarak açıklama yapan kişiler, 3 çukur açıldığını, diklemesine açılan çukurlarda katmanların incelendiğini vurguluyor. Peki, kazı alanının çevresinde bulunan sokaktaki çökmeler ve evlerin duvarlarında oluşan çatlaklar bu dikey çukurlar nedeniyle mi oldu? Buna kesinlikle inanmıyoruz. Bize göre burada çok çok kıymetli tarihi eserler veya tonlarca altın bulundu."

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Anahtar Kelimeler:
TarsusKazıMithat Erdal
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