Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111293
ALTIN
158.004
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0654
EURO
4.4986
4 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
4 Kasım 2017 Antalya -...
“Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı”
“Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı”
Baş ağrısını geçiriyor, cinsel arzuyu arttırıyor!
Baş ağrısını geçiriyor, cinsel arzuyu...
banner468

Esra Erol skandalı ortaya çıkardı!

Esra Erol’un programında 1984 yılında Adana Meydan Hastanesi’nde doğan ve doğduğu gün evlatlık verildiğini öğrenen Reşit Ongun’un olayı büyük bir skandalı da ortaya çıkardı

Esra Erol skandalı ortaya çıkardı!

Esra Erol’un programında 1984 yılında Adana Meydan Hastanesi’nde doğan ve doğduğu gün evlatlık verildiğini öğrenen Reşit Ongun’un olayı büyük bir skandalı da ortaya çıkardı

03 Kasım 2017 Cuma 18:48
Esra Erol skandalı ortaya çıkardı!
banner404

SENELERDİR gerçek ailesini arayan Reşit Ongun’un başına gelenleri anlatmasından sonra programa onlarca aile başvurdu.
 Aileler, aynı hastanede doğum sonrası kendilerine çocuklarının öldüğünün söylendiğini belirtti ve DNA testi yaptırdı. Hiç biri Reşit Ongun ile eşleşmedi.
 BEBEK ÖLÜMLERİ DİKKAT ÇEKTİ
 Ancak aynı hastanede gerçekleşen bebek ölümleri dikkati çekti. Esra Erol, kendisine yüzlerce başvurunun geldiğini belirterek olayın üzerine gitti.
 HEPSİ AYNI İSMİ VERDİ
 1984’ten sonra o hastanede doğum esnasında bebeklerinin öldüğünün kendilerine söylendiğini belirten ailelerin hemen hepsi aynı ismi verdi: Leyla A..
 Nitekim Reşit Ongun’un üvey annesi, Leyla A.’nın yardımı ile birlikte çocuğu hastaneden çıkardıklarını itiraf etti. Programın yayınlanmasından sonra başvuran aileler de kendilerine çocuklarının öldüğünü yine aynı ismin haber verdiğini anlattılar.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AdanaATVEsra ErolReşit Ongun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarsus'ta bir yıldır devam eden gizemli kazı sona erdi!
Tarsus'ta bir yıldır devam eden gizemli kazı sona erdi!
Bistro Bellman'dan bir sürpriz daha! Feridun Düzağaç geliyor
Bistro Bellman'dan bir sürpriz daha! Feridun Düzağaç geliyor
'Rus kızı Türkiye'de köle oldu' diye kampanya başlattılar ama...
'Rus kızı Türkiye'de köle oldu' diye kampanya başlattılar ama...

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim