Esra Erol skandalı ortaya çıkardı!

SENELERDİR gerçek ailesini arayan Reşit Ongun’un başına gelenleri anlatmasından sonra programa onlarca aile başvurdu.

Aileler, aynı hastanede doğum sonrası kendilerine çocuklarının öldüğünün söylendiğini belirtti ve DNA testi yaptırdı. Hiç biri Reşit Ongun ile eşleşmedi.

BEBEK ÖLÜMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Ancak aynı hastanede gerçekleşen bebek ölümleri dikkati çekti. Esra Erol, kendisine yüzlerce başvurunun geldiğini belirterek olayın üzerine gitti.

HEPSİ AYNI İSMİ VERDİ

1984’ten sonra o hastanede doğum esnasında bebeklerinin öldüğünün kendilerine söylendiğini belirten ailelerin hemen hepsi aynı ismi verdi: Leyla A..

Nitekim Reşit Ongun’un üvey annesi, Leyla A.’nın yardımı ile birlikte çocuğu hastaneden çıkardıklarını itiraf etti. Programın yayınlanmasından sonra başvuran aileler de kendilerine çocuklarının öldüğünü yine aynı ismin haber verdiğini anlattılar.