'Esnek çalışma saati performansa olumlu yansıyacak'

SAĞLIK-SEN Antalya Şubesi Başkanı Sinan Kuluöztürk, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Çalışma saatleri” başlıklı 99 uncu maddesinde “Memurların haftalık çalışma süresinin 40 saat olduğunu hatırlatırken, yeni ekonomi paketinde esnek çalışma modelinin getirilmesinin özellikle sağlık çalışanları açısından büyük kolaylık sağlayacağını kaydetti. Kuluöztürk, yeni düzenleme ile yoğun iş temposunda ruhsal ve fiziki sağlığı bozulan sağlık çalışanlarının mesai saatlerini kendilerine göre ayarlayarak aile düzenini koruyabileceklerini ve performanslarının da artacağını söyledi.

“Sorunlar ciddi oranda azalacak”

Sağlık çalışanlarının çalışma hayatlarının yeterince zor olduğunu belirten Sinan Kuluöztürk, yoğun iş temposu nedeniyle bazı yerlerde çalışanların kendisine, ailesine ve sosyal çevresine hiç vakit ayıramadığını savundu. Bu durumun çalışanların memnuniyetsizliğine ve motivasyon düşüklüğüne yol açtığını aktaran Kuluöztürk, sendikal araştırma sonucunda bir çok sağlık çalışanının tükenmişlik sendromu yaşamakta olduğunu dile getirdi. Kuluöztürk, Sağlıkta 37 bin yeni personel istihdamı ve esnek çalışma saati uygulaması ile sağlıkta sorunların ciddi oranda azalacağını kaydetti.

Yeni düzenlemeyi anlatan Kuluöztürk, “Esnek çalışma saati uygulaması ile isteyen personel sabah 08.00'de işe gelip 21.00'de işten çıkabilecek, bu saatler arasında toplam 12 saat çalışmış olacak. Doldurması gereken 40 saatin 28 saatini diğer günler doldurabilecek. İsterse bir gününü de boşaltabilecek. Günlük 10'ar saatlik mesailerle 4 gün çalışıp bir günü de boş bırakabilecek. 10.00-12.00 ve 13.00-15.00 saatleri arasında tüm memurlar mesaide olacak. Mesaisine her an ihtiyaç duyulmayan memurlara da evde çalışma izni verilebilecek. Belirlenen hizmet grupları mesailerini işlerini aksatmamak, zamanında tamamlamak kaydı ile evinde tamamlayabilecek” dedi.