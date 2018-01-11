 'Esnafa hizmete hazırız' 

- Uğur KANBEROĞLU

ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın (ALESO) yarın gerçekleşecek olan genel kurulu öncesinde başkan adayı Harun Gökçe esnafı ziyaret etmeyi sürdürüyor. Esnafla bir araya gelen Gökçe, esnafı rahatlatacak projelerini paylaşıyor. Esnaflara eğitim seminerleri düzenlemeyi planladıklarını söyleyen Gökçe, esnafı rahatlatmak için eleman ve çırak bulma konusunda da yardımcı olacaklarını söyledi. Bunlar dışında farklı bir çok projesinden de bahseden Gökçe, ayrıca Dim bölgesinin muhtarlarıyla bir araya geldi. Harun Gökçe, dün 25 Metreli Yol üzerinde bulunan esnafları da dinledi.

