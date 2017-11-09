Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
110232
ALTIN
159.252
DOLAR
3.8564
STERLİN
5.0549
EURO
4.4861
10 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
10 Kasım 2017 Antalya -...
Çarpık dişlere görünmez çözüm
Çarpık dişlere görünmez çözüm
Apple ve Samsung'a Türkiye'de yeni rakip! Satış rekoru kırıyor
Apple ve Samsung'a yeni rakip!...
banner468

Esnaf Odası’ndan ücretsiz yabancı dil kursu

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO), turistlerle daha iyi iletişim kurup daha fazla kazanç elde edebilmesi için Alanyalı esnafa yabancı dil kursu verecek. Ücretsiz olacak kursa katılmak isteyenler, isimlerini odaya yazdıracak

Esnaf Odası’ndan ücretsiz yabancı dil kursu

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO), turistlerle daha iyi iletişim kurup daha fazla kazanç elde edebilmesi için Alanyalı esnafa yabancı dil kursu verecek. Ücretsiz olacak kursa katılmak isteyenler, isimlerini odaya yazdıracak

09 Kasım 2017 Perşembe 17:26
Esnaf Odası’ndan ücretsiz yabancı dil kursu
banner404

KONUYLA ilgili açıklama yapan ALESO Başkanı Nuri Demir, “Esnafımıza bir nebze olsun katkı sağlamak için ücretsiz Rusça ve İngilizce kursu veriyoruz. Bu sene dördüncüsünü düzenledik. Yaklaşık iki ay sürüyor. Eşi için de olabilir çalışanı için de. Esnafımızın müracaatını bekliyoruz.” dedi. Amaçlarının, esnafın eğitimine katkı sağlamak olduğunu söyleyen Demir, “Turistlerle daha iyi anlaşabilmeleri için yabancı dil çok önemli. Alanya’da, en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm esnafın, hatta çobanın bile İngilizce ve Rusça öğrenmesini istiyoruz. Her yerde paralı dersler var, ama Esnaf Odası bunu ücretsiz yapıyor.  Üstelik, öğretmenlerimiz üniversitede ders vermiş kişiler, yani yeni mezun değil. Gramer (dil bilgisi) değil, pratik öğretecekler. Biz bunu hocalarımızla konuştuk. Esnafımızın turistle kolay bir şekilde iletişime geçmesi ve malını rahat bir şekilde pazarlayabilmesinin derdindeyiz.” ifadelerini kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlesoEsnaf OdasıYabancı Dil KursuNuri Demir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'ya deniz yoluyla bin 192 turist geldi
Alanya'ya deniz yoluyla bin 192 turist geldi
Türklerin eski dini, bu esere damga vuracak
Türklerin eski dini, bu esere damga vuracak
Alanya ALTSO heyeti Litvanya'da
Alanya ALTSO heyeti Litvanya'da

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim