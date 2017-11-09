Esnaf Odası’ndan ücretsiz yabancı dil kursu

KONUYLA ilgili açıklama yapan ALESO Başkanı Nuri Demir, “Esnafımıza bir nebze olsun katkı sağlamak için ücretsiz Rusça ve İngilizce kursu veriyoruz. Bu sene dördüncüsünü düzenledik. Yaklaşık iki ay sürüyor. Eşi için de olabilir çalışanı için de. Esnafımızın müracaatını bekliyoruz.” dedi. Amaçlarının, esnafın eğitimine katkı sağlamak olduğunu söyleyen Demir, “Turistlerle daha iyi anlaşabilmeleri için yabancı dil çok önemli. Alanya’da, en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm esnafın, hatta çobanın bile İngilizce ve Rusça öğrenmesini istiyoruz. Her yerde paralı dersler var, ama Esnaf Odası bunu ücretsiz yapıyor. Üstelik, öğretmenlerimiz üniversitede ders vermiş kişiler, yani yeni mezun değil. Gramer (dil bilgisi) değil, pratik öğretecekler. Biz bunu hocalarımızla konuştuk. Esnafımızın turistle kolay bir şekilde iletişime geçmesi ve malını rahat bir şekilde pazarlayabilmesinin derdindeyiz.” ifadelerini kullandı.