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Esnaf Odası'ndan aşureye davet

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) aşure etkinliği gerçekleştirecek

Esnaf Odası'ndan aşureye davet

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) aşure etkinliği gerçekleştirecek

03 Ekim 2017 Salı 16:26
Esnaf Odası'ndan aşureye davet
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ALESO Başkanı Demir, "Muharrem ayının 10'uncu gününün Aşure Günü olması nedeniyle esnafımız ile birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirme düşüncesiyle geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz Aşure Günü'nün ilk etkinliğini 6 Ekim Cuma günü Alanya Nüfus Müdürlüğü karşısındaki Hacımemişler Camii önünde cuma namazına müteakip gerçekleştireceğiz. Bütün değerli esnafımızı bu güzel etkinliğimizde yanımızda görmekten mutluluk duyarız" dedi.

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Alanya Esnaf Ve Sanatkârlar OdasıAlesoAşure Günü
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Mustafa yılmaz 2017-10-03 17:38:20

Nuri demir seçim yaklaşınca esnaf aklina geldi. 3. Senedir aklın nerdeydi be Ada'm

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