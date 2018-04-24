Esnaf Odası Başkanı Demir'i çıldırtan tezgah

Haber: Alper KUTAY

ALANYA'DA turizm sezonunun başladığı şu günlerde merkezin yanı sıra özellikle Konaklı ve Mahmutlar gibi yerli nüfus ve turistik tesis açısından bölgenin en büyük mahallelerindeki canlılık göze çarpıyor. Geçtiğimiz iki yıla nazaran sezonun bu yıl çok daha iyi olacağı yönündeki haberler ise esnafın iştahını kabarttı. Alanya merkez, Konaklı ve Mahmutlar'da ana caddelerde binlerce Euro'luk dükkanları kiralayarak tadilat yapıp sezona hazırlanan esnaf, şehrin en işlen kaldırımlarında faaliyet gösteren kaldırımkondu'lara tepki gösteriyor. Mahmutlar Mahallesi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan en işlek caddelere geçtiğimiz hafta konulan dondurma tezgahları, bölgede faaliyet gösteren esnafı adeta çileden çıkardı. Kendilerinin binlerce Euro'ya dükkan kiralayıp onlarca personel çalıştırmalarına ve vergi ödemelerine karşın Büyükşehir'in sorumluluk sahasındaki kaldırımlara açılan tezgahlara göz yumulduğunu iddia eden esnaf, konuyu Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir'e iletti. Nuri Demir, "Gelişmeleri takip ediyoruz. Büyükşehir'in bunu görmemesi imkansız. Konuyu Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e iletip gereğinin yapılmasını, esnafın hakkını korumasını isteyeceğiz" dedi.

