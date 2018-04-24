Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
110059
ALTIN
174.736
DOLAR
4.0867
STERLİN
5.7100
EURO
5.0024
Alanya - Antalya Hava Durumu - 25 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Apple, Ucuz Fiyata iPhone Çıkaracak
Apple, Ucuz Fiyata iPhone Çıkaracak
Facebook'tan Türkiye'deki 50 milyon kullanıcısına kritik uyarı!
Facebook'tan Türkiye'deki 50 milyon kullanıcısına...
Twitter'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor
Twitter'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor

Esnaf Odası Başkanı Demir'i çıldırtan tezgah

Mahmutlar'da Büyükşehir'in sorumluluk alanındaki kaldırımlara açılan tezgahlar esnafın tepkisini çekiyor

Esnaf Odası Başkanı Demir'i çıldırtan tezgah

Mahmutlar'da Büyükşehir'in sorumluluk alanındaki kaldırımlara açılan tezgahlar esnafın tepkisini çekiyor

24 Nisan 2018 Salı 23:41
Esnaf Odası Başkanı Demir'i çıldırtan tezgah
banner404

Haber: Alper KUTAY

ALANYA'DA turizm sezonunun başladığı şu günlerde merkezin yanı sıra özellikle Konaklı ve Mahmutlar gibi yerli nüfus ve turistik tesis açısından bölgenin en büyük mahallelerindeki canlılık göze çarpıyor. Geçtiğimiz iki yıla nazaran sezonun bu yıl çok daha iyi olacağı yönündeki haberler ise esnafın iştahını kabarttı. Alanya merkez, Konaklı ve Mahmutlar'da ana caddelerde binlerce Euro'luk dükkanları kiralayarak tadilat yapıp sezona hazırlanan esnaf, şehrin en işlen kaldırımlarında faaliyet gösteren kaldırımkondu'lara tepki gösteriyor. Mahmutlar Mahallesi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan en işlek caddelere geçtiğimiz hafta konulan dondurma tezgahları, bölgede faaliyet gösteren esnafı adeta çileden çıkardı. Kendilerinin binlerce Euro'ya dükkan kiralayıp onlarca personel çalıştırmalarına ve vergi ödemelerine karşın Büyükşehir'in sorumluluk sahasındaki kaldırımlara açılan tezgahlara göz yumulduğunu iddia eden esnaf, konuyu Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir'e iletti. Nuri Demir, "Gelişmeleri takip ediyoruz. Büyükşehir'in bunu görmemesi imkansız. Konuyu Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e iletip gereğinin yapılmasını, esnafın hakkını korumasını isteyeceğiz" dedi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
MahmutlarEsnaf Odası Başkanı Demir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Çavuşoğlu BM'de konuşma yaptı
Bakan Çavuşoğlu BM'de konuşma yaptı
Alanya'da Adenya Otel SİT alanına inşaata başladı
Alanya'da Adenya Otel SİT alanına inşaata başladı
MHP'de Özbek ve Gündoğdu sesleri
MHP'de Özbek ve Gündoğdu sesleri

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim