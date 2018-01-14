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'Esnaf' başkanı değiştirdi 

Gazipaşa Esnaf ve Sanatkârlar Odası genel kurulunda Hasan Ali Sönmez, 4 yıllık aranın ardından yeniden başkan seçildi

'Esnaf' başkanı değiştirdi 

Gazipaşa Esnaf ve Sanatkârlar Odası genel kurulunda Hasan Ali Sönmez, 4 yıllık aranın ardından yeniden başkan seçildi

14 Ocak 2018 Pazar 20:19
'Esnaf' başkanı değiştirdi 
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GAZİPAŞA Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nın 21'inci genel kurulu Belediye Kültür Merkezi'nde yapıldı. Mevcut Başkan Mustafa Köse ile Hasan Ali Sönmez'in listelerinin yarıştığı genel kurula Kaymakam Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Adil Çelik, CHP İlçe Başkanı Ömer Güven, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Yüksel ve esnaf katıldı. Divan başkanlığına Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya'nın seçildiği kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından yönetim ve denetim kurulu raporları okunarak ibra edildi. Konuşmaların ardından seçime geçildi. Oy kullanan 1178 üyeden 622'sinin oyunu alan Hasan Ali Sönmez, 4 yıl sonra yeniden başkan oldu. Sonucun açıklanmasının ardından Köse rakibi Hasan Ali Sönmez'i tebrik ederek salondan ayrıldı. Yeniden seçilen Sönmez, herkese teşekkür ederek "Ben değil Gazipaşa esnafı kazandı. Bana oy veren, vermeyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Gazipaşa esnafına hayırlı uğurlu olsun" dedi. Hasan Ali Sönmez'in yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Adem Kömeç, Ayşe Çetiner, Mustafa Özen, Mürüvet Ünlü, Soner Kaplan, Kerim Okul, Abdullah Özgün, Hasan Tunç.
 

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