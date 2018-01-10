'Esnaf ayağa kalkacak'

ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkan Adayı Duran Şimşek, seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdikleri ziyaretlerde esnafın dertlerini dinleyerek görüşlerini aldıklarını dile getirdi. Kendisi de 25 yıllık esnaf olan Şimşek, yaptığı ziyaretlerde esnafların sorunlarını dinliyor. Oda başkanı olarak seçilmesi halinde esnaf ve sanatkarların sorunlarının ayrı ayrı değerlendirileceğini, oda üyesi olsun, olmasın tüm esnaf ve sanatkarların ayakta kalabilmesi için çalışacağını belirten, esnaf ziyaretlerinde bu projelerini anlatan Şimşek, esnaflık hayatında yaşadığı problemleri de göz önüne alarak esnaf için önemli çalışmalara imza atacağını dile getirdi. Şimşek, esnaf ziyaretleri sırasında olduğu gibi seçim ofisinde de oda üyeleriyle bir araya geliyor.
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