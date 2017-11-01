‘Eskiden 3 kuruş zam olsa millet kontak kapatırdı…’

AÇIKLAMASINA, yağmur mağdurlarına geçmiş olsun diyerek başlayan Takavut, “Geçtiğimiz pazar, Alanya’da çok ciddi sel ve su baskınları oldu. Öncelikle, bunlardan zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Alanya bu yağmura hazırlıksız yakalandı. Yanlış yapılaşmadan dolayı, kottan aşağı verilen ruhsatlarda pek çok sıkıntı çıktı. Ben o gün (29 Ekim) gece saat 02.00’ye kadar, su baskınlarından zarar gören yerlere gittim; Demirtaş’a, Mahmutlar’a gittim. Hep de yoldan aşağıda, kot farkı olan yerleri su bastığını gördüm. Artık kanalizasyon şebekelerinin çok yetersiz olduğu ortaya çıktı. Sular, rögarlardan geri fışkırıyor. Üstelik bu fışkıran sular, temiz yağmur suyu değil… Bu, sağlığı tehdit edebilir.” diyerek yetkilileri uyardı.

‘İKTİDARIMIZDA BELEDİYELER YENİDEN AÇILACAK’

Olay günü Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney’le irtibat halinde olduğunu belirten Takavut, “O gün Hüseyin Güney’i sürekli aradım, ilgilendi. Ancak yetersizdi. Vatandaşların en büyük şikayeti şuydu: ‘Alanya Belediyesi’ni arıyoruz, yetkinin Antalya’da olduğunu söylüyorlar; Antalya’yı arıyoruz, Alanya’yı işaret ediyorlar.’. Burada bir görev karmaşası var. Biz her zaman, Büyükşehir yasasıyla beraber küçük yerlerde sorunlar yaşanacağını söyledik. Sadece Mahmutlar’dan bir örnek vereyim, çünkü orası 40 bin civarında insanın yaşadığı bir yer. Mahmutlar bir belediyeyken, meclisi varken, o dönemin yetkilileri bile zaman zaman yetişemiyordu. Onların yetişemedikleri bir şeye, 140 kilometre ötedekiler nasıl yetişecek? Bu mümkün değil. Çok açık olarak söylüyoruz ki bizim iktidarımızda bu belediyeler tekrar açılacak. Buralarda yerinden hizmet verilecek, çünkü bu işin uzaktan yapılamayacağı belli oldu.” sözleriyle, Büyükşehir yasasını ve uygulamalarını eleştirdi.

‘BELEDİYE HİÇBİRİNE İZİN VERMEMELİ’

Alanyalıların kaldırım sorununa da değinen Takavut “Vatandaşımız, kaldırım işgallerinden çok şikayet etmeye başladı. Önüne gelen bir stant açıyor, çadır kuruyor veya başka bir şekilde çevirip işletmeye dönüştürüyor. Bir tanesi yaparsa, komşusu için emsal oluyor ve o da yapıyor. O insanlara ceza keserek bu sorunu çözemeyiz. Bunun tek yolu, belediyenin hiçbirine izin vermemesidir. Umarım bu uyarımızı göz önüne alırlar.” diye konuştu.

‘KİMSEDEN SES ÇIKMIYOR’

Ekonomik bunalımların sonucu olarak sıkça artırılan vergi ve getirilen zamlara yönelik olarak halkın tutumunu eleştiren Takavut, “En can alıcı şey şu: Ben 1970-80 arasını yaşamış bir kişiyim. Benzine, akaryakıta 3-5 kuruş zam yapıldığında taksiciler-kamyoncular kontak kapatırdı, tepki gösterirdi. Vatandaş örgütlü hareket ederdi. Bugün bakıyoruz; akaryakıta 25’inde bir zam yapılmış, 30’unda bir zam daha yapılmış, kimseden ses çıkmıyor. 5 gün arayla yapılan zamlar vatandaşın belini büküyor. Bu sadece akaryakıtla sınırlı kalmıyor, iğneden ipliğe tüm ürünlere zam geliyor.” ifadelerini kullandı.