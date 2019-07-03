Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, eski Yargıtay üyesi Bilal Karadağ'a FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den hapis cezası
banner404

ESKİ Yargıtay üyesi Bilal Karadağ, Fetullahçı Terör  Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.  Karadağ'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına  devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince,  Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Karadağ ile avukatı  katıldı.
Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları reddeden Karadağ, aleyhindeki  tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Karadağ, örgüt üyesi  olmadığını ileri sürerek beraatini istedi.  Karadağ ve sanık avukatının savunmalarını tamamlamalarının ardından  duruşmaya ara verildi.
 Daha sonra, Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete  başkanlık yapan Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı. Bilal Karadağ'a, FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2.  maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme  heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle  Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı. TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 7 yıl 6 aya  indiren mahkeme heyeti, Karadağ hakkında yurt dışına çıkış yasağına da  hükmetti.Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini,  Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Rus misafirlerini ağırladı
Rus misafirlerini ağırladı
  1. PORTAKAL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472