Eski tüfekler Alanya'da buluştu: Osman Özcan deneyimlerini aktardı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski ilçe başkanlarından ve 22. dönem Antalya Milletvekili Osman Özcan, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ’ı makamında ziyaret edip çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Eski tüfekler Alanya'da buluştu: Osman Özcan deneyimlerini aktardı
banner404

CHP İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Durmuş Özgen ve İrfan Akgün’ün de hazır bulunduğu ziyarette, Osman Özcan ve Coşkun Karadağ,  CHP’nin Alanya’daki çalışmaları ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’da yaptığı çalışmalarla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, “Osman Özcan değerli bir büyüğümüz. Uzun yıllar hem Alanya’da hem de Ankara’da CHP’ye önemli hizmetleri olmuştur. Kendisinin bilgi ve birikiminden istifada etmek bizim için büyük bir onurdur” dedi. Karadağ’ın önümüzdeki günlerde, yerel seçimlerin ardından yol haritasını belirlemek için yapacağı geniş katılımlı toplantılara Osman Özcan gibi partinin eski tüfeklerini de davet edeceği öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Adana'da soba faciası! Kayınvalidesiyle birlikte...
Adana'da soba faciası! Kayınvalidesiyle birlikte...
  1. YAŞAM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472