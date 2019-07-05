Eski tüfekler Alanya'da buluştu: Osman Özcan deneyimlerini aktardı

CHP İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Durmuş Özgen ve İrfan Akgün’ün de hazır bulunduğu ziyarette, Osman Özcan ve Coşkun Karadağ, CHP’nin Alanya’daki çalışmaları ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’da yaptığı çalışmalarla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, “Osman Özcan değerli bir büyüğümüz. Uzun yıllar hem Alanya’da hem de Ankara’da CHP’ye önemli hizmetleri olmuştur. Kendisinin bilgi ve birikiminden istifada etmek bizim için büyük bir onurdur” dedi. Karadağ’ın önümüzdeki günlerde, yerel seçimlerin ardından yol haritasını belirlemek için yapacağı geniş katılımlı toplantılara Osman Özcan gibi partinin eski tüfeklerini de davet edeceği öğrenildi.