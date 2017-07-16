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Eski teknik direktor Erol Olçok'u canlandırdı

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz klibinde, darbe girişiminde oğluyla birlikte şehit düşen Erol Olçok'u, eski teknik direktör ve halen yorumcu olan Reha Kapsal canlandırdı

Eski teknik direktor Erol Olçok'u canlandırdı

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz klibinde, darbe girişiminde oğluyla birlikte şehit düşen Erol Olçok'u, eski teknik direktör ve halen yorumcu olan Reha Kapsal canlandırdı

16 Temmuz 2017 Pazar 11:14
Eski teknik direktor Erol Olçok'u canlandırdı
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ESKİ teknik direktör ve halen yorumcu olan  Reha Kapsal, Cumhurbaşkanlığı'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için özel hazırlattığı ve  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği klipte 1 yıl önceki hain darbe girişiminde oğlu Abdullah Tayyip'le birlikte şehit olan ünlü reklamErol Olçok'u canlandırdı.

ŞEHİT OLMA ANI CANLANDIRILIYOR

Klipte darbe girişimini otomobiliyle geçerken farkeden Kapsal, evine gidip namazını kıldıktan sonra beyaz gömleğini giyerek kendisiyle gelmek isteyen oğlu Abdullah Tayyip'i canlandıran oyuncuyla birlikte daha sonra adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değişen Boğaziçi Köprüsü'ne gidiyor.

Köprüde darbecilere karşı korkmadan en önde yürüyen Olçok'u canlandıran Kapsal ve oğlu, birlikte vurulup şehit oluyor.
OLÇOK VE HALİSDEMİR BİRLİKTE YÜRÜYOR

Klibin sonunda ise Erol Olçok rolündeki Kapsal ve o gece  Ankara'da darbeci general Semih Terzi'yi öldürüp darbe girişiminin seyrini değiştirdikten sonra şehit edilen Ömer Halisdemir köprüde bir araya gelip şehitlerle birlikte yürüyor.
KLİPTEN ALDIĞI TÜM PARAYI ŞEHİTLERE BAĞIŞLAMIŞ

Kariyerinde Ümit Milli Takım,  Altay,  Ankaragücü, Osmanlıspor,  Karşıyaka gibi takımları çalıştıran, halen beINSports'ta yorumculuk yapan  Reha Kapsal'ın klipten aldığı tüm geliri şehit ailelerine bağışladığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Erol OlçokÖmer Halis DemirReha KapsalReklamTeknik DirektörCumhurbaşkanlığı
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