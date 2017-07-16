Eski teknik direktor Erol Olçok'u canlandırdı

ESKİ teknik direktör ve halen yorumcu olan Reha Kapsal, Cumhurbaşkanlığı'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için özel hazırlattığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği klipte 1 yıl önceki hain darbe girişiminde oğlu Abdullah Tayyip'le birlikte şehit olan ünlü reklamcı Erol Olçok'u canlandırdı.

ŞEHİT OLMA ANI CANLANDIRILIYOR

Klipte darbe girişimini otomobiliyle geçerken farkeden Kapsal, evine gidip namazını kıldıktan sonra beyaz gömleğini giyerek kendisiyle gelmek isteyen oğlu Abdullah Tayyip'i canlandıran oyuncuyla birlikte daha sonra adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değişen Boğaziçi Köprüsü'ne gidiyor.

Köprüde darbecilere karşı korkmadan en önde yürüyen Olçok'u canlandıran Kapsal ve oğlu, birlikte vurulup şehit oluyor.

OLÇOK VE HALİSDEMİR BİRLİKTE YÜRÜYOR

Klibin sonunda ise Erol Olçok rolündeki Kapsal ve o gece Ankara'da darbeci general Semih Terzi'yi öldürüp darbe girişiminin seyrini değiştirdikten sonra şehit edilen Ömer Halisdemir köprüde bir araya gelip şehitlerle birlikte yürüyor.

KLİPTEN ALDIĞI TÜM PARAYI ŞEHİTLERE BAĞIŞLAMIŞ

Kariyerinde Ümit Milli Takım, Altay, Ankaragücü, Osmanlıspor, Karşıyaka gibi takımları çalıştıran, halen beINSports'ta yorumculuk yapan Reha Kapsal'ın klipten aldığı tüm geliri şehit ailelerine bağışladığı öğrenildi.