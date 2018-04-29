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Eski sunucuyu böcekler canlı canlı yedi

ABD'li eski sunucu ve model Rebecca Zeni, kaldığı huzurevinde köpeklerde bulunan 'uyuz böcekleri' tarafından canlı şekilde yenilerek öldü.

Eski sunucuyu böcekler canlı canlı yedi

ABD'li eski sunucu ve model Rebecca Zeni, kaldığı huzurevinde köpeklerde bulunan 'uyuz böcekleri' tarafından canlı şekilde yenilerek öldü.

29 Nisan 2018 Pazar 17:47
Eski sunucuyu böcekler canlı canlı yedi
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BİR zamanların en ünlü model ve sunucusu olarak gösterilen Rebecca Zeni, 93 yaşında kaldığı huzurevinde böcekler tarafından canlı canlı yenerek öldü. 
93 yaşında ölen kadının bunama sorunu yaşadığı ifade edildi. Talihsiz kadın 2010 yılından beri aynı huzurevinde yaşıyordu. 
HUZUREVİNDEN 'İHMAL' İDDİASI
İddiaya göre sağlık yetkilileri insan vücuduna giren böcek türlerinin modelin yatağında türemeye başladıklarını ve ölümüne sebep olduklarını bildikleri halde huzurevi hakkında herhangi bir soruşturma açmadılar.

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Son Güncelleme: 29.04.2018 15:50
Anahtar Kelimeler:
BöcekÖlüünlüSunucu
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