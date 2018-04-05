Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 6 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Türkiye'de, Facebook skandalından etkilenenlerin sayısı belli oldu
Türkiye'de, Facebook skandalından etkilenenlerin sayısı...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 5 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Apple, Kavisli iPhone İçin Çalışmaya Başladı
Apple, Kavisli iPhone İçin Çalışmaya...

Eski Rus ajanı Skripal'in kızı polise konuştu

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ile birlikte İngiltere’de zehirlenen kızı, diplomatik krize yol açan olayla ilgili polis aracılığıyla açıklama yayınladı

Eski Rus ajanı Skripal'in kızı polise konuştu

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ile birlikte İngiltere’de zehirlenen kızı, diplomatik krize yol açan olayla ilgili polis aracılığıyla açıklama yayınladı

05 Nisan 2018 Perşembe 20:13
Eski Rus ajanı Skripal'in kızı polise konuştu
banner404

RUSYA tarafından zehirlendiği ileri sürülen eski Rus ajanı Sergey Skripal'in kızı Yulia Skripal olayla ilgili Londra polisine konuştu. Yulia Skripal, bir haftadan fazla bir süre önce komadan uyandığını ve her gün kendisini daha iyi hissettiğini söyledi. Londra polisi tarafından yayınlanan açıklamada, Yulia kendisine çok iyi bakıldığını belirterek ve bundan dolayı teşekkür etti. Yulia ayrıca, hastane çalışanlarına ve babasıyla birlikte olay anında onları kurtarmaya gelen Salisburi sakinlerine teşekkür etti. 
Öte yandan, Rusya Devlet Televizyonu, bugün Yulia Skripal’e ait olduğunu ileri sürdüğü ses kaydı yayınlamıştı. Ses kaydına göre, Yulia kuzenine babası ile iyi olduklarını ifade etti. 
Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal 4 Mart’ta İngiltere’nin Salisburi kentinde sinir gazı ile zehirlenmişti. Skripal ve kızı Yulia bir bankta bilinçlerini yitirmiş şekilde bulunmuştu. İngiltere, olayın arkasında Rusya’nın olduğunu ileri sürmesiyle ve olay uluslararası toplumda diplomatik krizi yol açtı. Birçok AB ülkesi ve ABD, ülkelerindeki Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı. 
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
SkripalEskiRUS AJAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanyaspor Store Bakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla açılıyor
Alanyaspor Store Bakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla açılıyor
İncekum 29 yıllığına resmen kiralandı
İncekum 29 yıllığına resmen kiralandı
Minik öğrenciler polis amcalarını ziyaret etti
Minik öğrenciler polis amcalarını ziyaret etti

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim