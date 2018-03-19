Eski polis memuru FETÖ'den tutuklandı

Samsun'da FETÖ/PDY davası kapsamında yargılanan eski polis memuru Avcı hakkında beraat kararı verilmiş, karar Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine taşındığı istinaf mahkemesince onanmıştı. Bunun üzerine istinaf savcısı, Yücel Avcı hakkındaki kararı Yargıtay'a taşımış, süreç devam ederken FETÖ'nün darbe girişimi gecesi paylaşılan mesajlar ve yeni ortaya çıkan deliller ışığında Avcı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca darbeye teşebbüsten yeniden soruşturma açılmıştı

SAMSUN 'DA Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, hakkında beraat kararı verildikten sonra darbe girişimi gecesi atılan mesajlar ve yeni deliller ışığında yeniden gözaltına alınan eski polis memuru tutuklandı.

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