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Eski polis memuru FETÖ'den tutuklandı

Hakkında beraat kararı verildikten sonra yeni deliller ortaya çıkınca gözaltına alınan eski polis memuru tutuklandı.

Eski polis memuru FETÖ'den tutuklandı

Hakkında beraat kararı verildikten sonra yeni deliller ortaya çıkınca gözaltına alınan eski polis memuru tutuklandı.

19 Mart 2018 Pazartesi 15:15
Eski polis memuru FETÖ'den tutuklandı
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SAMSUN'DA Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, hakkında beraat kararı verildikten sonra darbe girişimi gecesi atılan mesajlar ve yeni deliller ışığında yeniden gözaltına alınan eski polis memuru tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 12 gün önce Bafra'da gözaltına alınan, meslekten ihraç edilmiş polis memuru Yücel Avcı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da FETÖ/PDY davası kapsamında yargılanan eski polis memuru Avcı hakkında beraat kararı verilmiş, karar Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine taşındığı istinaf mahkemesince onanmıştı. Bunun üzerine istinaf savcısı, Yücel Avcı hakkındaki kararı Yargıtay'a taşımış, süreç devam ederken FETÖ'nün darbe girişimi gecesi paylaşılan mesajlar ve yeni ortaya çıkan deliller ışığında Avcı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca darbeye teşebbüsten yeniden soruşturma açılmıştı

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Anahtar Kelimeler:
SamsunFetöBafraYücel Avcı
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