Eski milletvekili Berberoğlu yaşamını yitirdi

ATSO eski başkanlarından ve 20. dönem DYP Antalya Milletvekili iş adamı Osman Berberoğlu bir süreden beri tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden mezun olduktan sonra inşaat, turizm ve eğitim işine giren, ntalya’da radyo ve gazete sahipliği de yapan Osman Berberoğlu, ATSO başkanlığı görevinde bulundu. Tansu Çiller döneminde DYP'den Antalya milletvekili seçilen evli ve 2 çocuk babası Osman Berberoğlu'nun cenazesi, yarın Muratpaşa Camii'nde cuma namazı sonrasında Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.