Eski HDP Erzincan İl Başkanı tutuklandı
PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla işbirliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan eski HDP Erzincan İl Başkanı tutuklandı
GÜNCEL 21.10.2019, 18:56
ERZİNCAN Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda geçmiş dönemlerde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Erzincan İl Başkanlığı görevinde bulunan A.P'nin terör örgütü mensuplarına milis işbirlikçilik yaptığı tespit edilerek Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.
Şüpheli A.P'nin emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı aktarıldı.
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