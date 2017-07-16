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Eski eşini takip etti, bakkala giderken boğazını kesti!

Kocaeli'nde Erdal Y., boşandıktan sonra Ankara'dan kaçan eski eşi Vidan Y.'yi bulup bakkala giderken boğazını kesti. Erdal Y. gözaltına alındı. Vildan Y. ise yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Eski eşini takip etti, bakkala giderken boğazını kesti!

Kocaeli'nde Erdal Y., boşandıktan sonra Ankara'dan kaçan eski eşi Vidan Y.'yi bulup bakkala giderken boğazını kesti. Erdal Y. gözaltına alındı. Vildan Y. ise yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

16 Temmuz 2017 Pazar 11:17
Eski eşini takip etti, bakkala giderken boğazını kesti!
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KOCAELİ'NİN Derince ilçesinde dün öğle saatlerinde vahşet yaşandı.  Ankara'nın  Polatlı ilçesinde yaşayan Vildan Y. şiddetli geçimsizlik nedeniyle 22 yıldır evli olduğu Erdal Y.'den 2 yıl önce boşandı. Erdal Y., peşini bırakmadığı Vildan Y.,'yi sık sık geri dönmesi için tehdit etti. Erdal Y.,  Ankara'dan kaçan eski eşi Vildan Y.'yi bulup bakkala giderken boğazını kesti. Erdal Y. gözaltına alındı. Vildan Y. ise yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRMEK İÇİN 400 KİLOMETRE YOL KAT ETTİ

Tehditlerden bunalan talihsiz kadın  Kocaeli'ye, dayısının yanına kaçtı. 2 çocuğu bulunan çiftin 19 yaşındaki oğlu, babanın yanında kaldı. 22 yaşındaki büyük çocuk ise anne Vildan Y. ile birlikte  Kocaeli'ne gitti. Vildan Y., Derince İbnisina Mahallesi'nde bir ev tuttu. Eski eşini öldürmek isteyen Erdal Y. de 400 kilometre yol kat etti ve  Kocaeli'ne gitti

ESKİ EŞİNİN BOĞAZINA BIÇAK SAPLAYIP, KAYIPLARA KARIŞTI

Erdal Y. birkaç gün evini izlediği eski eşine, dün saat 15.00 sıralarında bakkala giderken saldırdı. Arkasından yaklaştığı talihsiz kadının boğazına bıçak saplayan canavar koca, kayıplara karıştı. Kanlar içinde kalan Vildan Y.'yi ise çevredeki vatandaşlar Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yetiştirdi. Saldırgan polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kısa sürede yakalandı. Ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alınan Vildan Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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