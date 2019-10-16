Eski eşini, hosteslik yaptığı servisten indirip vurdu!

Şehitler Tepesi Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde bugün yaşanan olayda, G.A.'nın hostes olarak çalıştığı okul servisinin yolu eski eşi O.G. tarafından kesildi. O.G. zorla araçtan indirdiği eski eşini yanında getirdiği pompalı tüfek ile vurarak yaraladı. 2 yerinden vurulan G.A., ihbar üzerine gelen gelen ambulans ile kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Polis kaçan eski kocayı yakalamak için çok yönlü araştırma başlattı.

