Eski ESİDEF Başkanı'na FETÖ'den hapis cezası

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada, kapatılan Ege ve Batı Akdeniz Sanayici ve İşadamları Federasyonunun (ESİDEF) Başkanı Mustafa Özkara, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Eski ESİDEF Başkanı'na FETÖ'den hapis cezası
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İZMİR 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Özkara ve  avukatı hazır bulundu.

Savcı, sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla  kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönündeki mütalaasını  yineledi.

MASAK raporunun sonuç kısmına değinen, yasal ekonomik faaliyetler  sonucunda elde edildiğine ilişkin tespit bulunmayan kaynağı belirsiz nakit  varlıkların FETÖ tarafından sanık ve ortaklık payı olan şirketlere aktarıldığını  belirten savcı, 3 milyon 690 bin lira, 2 bin 700 dolar ve  536 bin 980 avronun  müsaderesini istedi.

Sanık Özkara ise kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını  öne sürdü.

Aleyhindeki tanık ifadelerini kabul etmeyen Özkara, "Sahibi olduğum  şirkette her şey kayıt altına alınmıştır. Çalışanlarıma verdiğim primleri bile  resmi olarak verdim. Kayıt dışı hiçbir işlemim olmamıştır. Örgüt adına hiçbir suç  işlemedim. 33 aydır tutukluyum. Beraatimi talep ediyorum." şeklinde savunma  yaptı.

"Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına  mahkum edilen Özkara'nın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti,  kaynağı belirlenemeyen 3 milyon 690 bin lira, 2 bin 700 dolar ve 536 bin 980  avronun müsaderesine karar verdi.

Operasyon

İzmir'deki FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı  verilen kapatılan ESİDEF'in başkanı Özkara, Fahri İzmir Konsolosluğunu yürüttüğü  Kırgızistan'a kaçmaya çalıştığı sırada 29 Temmuz 2016'da İstanbul Atatürk  Havalimanı'nda gözaltına alınmış, 11 Ağustos 2016'da tutuklanmıştı.

Özkara, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral'in, Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit mahiyetinde yaptığı konuşmayı ayakta  alkışladığı görüntülerle gündeme gelmişti.

Özkara hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla dava  açılmıştı.

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