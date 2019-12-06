Eski Belediye Başkanı'na "Rüşvet" suçundan yakalama kararı çıkarıldı

BALIKESİR Edremit ilçesinin eski Belediye Başkanı Tuncay Kılıç hakkında, 'zimmet, rüşvet ve görevi kötüye kullanma' suçlarından verilen 12 yıl 8 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından yakalama kararı çıkarıldı.

RÜŞVET SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

Edremit ilçesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan avukat Tuncay Kılıç, görevde olduğu 1 Ekim 2012 günü zimmet, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine konulan Kılıç, 2013 yılında şartlı tahliye kararı ile serbest bırakıldı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Yapılan yargılama sonunda eski belediye başkanına verilen 12 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Onama kararıyla birlikte Kılıç hakkında 20 Kasım günü yakalama kararı çıkarıldı.Polis ve jandarma firari Tuncay Kılıç'ı arıyor. Geçen 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Edremit'te MHP'den Belediye Başkan Adayı olan Tuncay Kılıç, 1999-2004 ve 2009-2014 dönemlerinde, MHP'den Edremit Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.