Eski başkandan sitemkâr mesaj

ÖZEN, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Şu üç şeyi size bildireceğim. Ki bu üç şey yaşama enerjimizi emip bitirmekte. Eğer bunlardan uzak durursak emin olun daha kaliteli bir yaşama adım atmış olacağız. Gıybet en kötü haslettir. ‘O onu yapmış, bu bunu demiş, enerjimizi de kalbimizin iyiliğini de yer bitirir.

‘ACİZ OLANLAR KUSUR ARARLAR’

Bu hasletten ne kadar uzak kalınırsa ruh sağlığımız o kadar korumada olacaktır. Unutmayın yalnızca aciz olanlar başkalarının yaptıklarında kusur aramaya çabalar, başkalarının hayatına burun sokarlar. Zan, yani niyet okuma. ‘O öyle dediğine göre kesin şöyle demek istemiştir, bu böyle yaptıysa kesin şundan yapmıştır hezeyanı. Her daim iyi düşünmeli daima iyi zanda bulunmalıyız. Ve haset. Başkası nasılmış, başkasının ne servetleri varmış, başkasının zekâsı tavanmış. İşte bunlara hiç bakılmadığı takdirde ‘biri benden güzelmiş, zenginmiş, başarılıymış’ diye düşünülüp iç geçirilmediği takdirde her şey inanın güzel olur. Zaten hepimizin bir sıkımlık canı var, onu da bu üçlüye ayırırsak nice ola bizim halimiz.”