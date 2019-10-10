Eski başbakanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Barış Pınarı' telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayan eski başbakanlardan Binali Yıldırım, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Yıldırım Akbulut, 'Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması dileğinde bulundu
GÜNCEL 10.10.2019, 17:49 10.10.2019, 17:49
İLETİŞİM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski başbakanlar Binali Yıldırım, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Yıldırım Akbulut ile telefon görüşmesi yaptı. Eski başbakanlar, görüşmede, Erdoğan'a 'Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması dileğinde bulundu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yanında olduklarını dile getirdi.
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