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Eski bakan Bayraktar gaza bastı

3 konut projesinin yapımını üstlenen eski bakan Erdoğan Bayraktar, “Yeni nesil işe bugün başladığımı sanıyor, ama eskiden de yap-sat işindeydim” dedi

Eski bakan Bayraktar gaza bastı

3 konut projesinin yapımını üstlenen eski bakan Erdoğan Bayraktar, “Yeni nesil işe bugün başladığımı sanıyor, ama eskiden de yap-sat işindeydim” dedi

21 Eylül 2017 Perşembe 09:21
Eski bakan Bayraktar gaza bastı
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17 – 25 Aralık yolsuzluk soruşturmasının ardından görevinden ayrılan Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, gayrimenkul sektöründeki yatırımlarına hız verdi. Koşuyolu ve Sancaktepe'de hayata geçirdiği konut projeleriyle dikkat çeken Bayraktar, bu defa Halkalı'da yükselen Bulvar Atakent'e ortak oldu. Maksem Yapı – Oğuzkaan İnşaat tarafından hayata geçirilen 391 konut ve 26 ticari üniten oluşan projenin dün İstanbul'da yapılan tanıtım toplantısına katılan Erdoğan Bayraktar, çocuk yaşlardan itibaren gayrimenkul sektörünün içinde olduğunu belirterek, “Yeni nesil sanki işe bugün başlamışım sanıyor, ama eskiden de yap-sat işindeydim” diye konuştu.

09-bayraktar

Müteahhitliğe geri dönmesinin ardından çok sayıda arsa ve kat karşılığı inşaat teklifi aldığını ifade eden Bayraktar, “Proje ortaklarından Oğuzkaan İnşaat'ın yarısı benim. Şu anda arsa alacak durumum yok, mevcut işleri yapıp sattıktan sonra yeni projelere bakacağız. Devlet işlerine girmeyi düşünmüyorum. Kendi çapımda yap sat ile uğraşacağım” dedi.

VAKIF ARAZİSİ

İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyükşehirlerde konut fazlası olduğuna dikkat çeken Bayraktar, “Fiyatlar artar, düşer, yavaşlar ancak konut yine satılır. İşi bilen ve devamlılık gösteren firmalar yoluna devam eder” diye konuştu.
Bulvar Atakent projesini Vatan Eğitim ve Teknoloji Vakfı'ndan ihale yoluyla kat karşılığı aldıklarını söyleyen Bayraktar, “37 dönümlük arazinin 22 bin metrekaresini konut, 15 bin metrekaresini eğitim alanı olarak ayırdık. Vakıfa iki kolej, bir teknik meslek lisesi inşa edeceğiz, üzerine de 25 milyon lira para vereceğiz” dedi. Bulvar Atakent projesindeki 40 daireyi sosyal konut kapsamında yüzde 35 indirimle sattıklarını ifade eden Bayraktar, 300 konutun üzerindeki projelerin bir bölümünün uygun fiyatlarla satılması gerektiğini söyledi. Aile yapısını öne çıkarmak için Bulvar Atakent'te stüdyo ve 1+1 dairelere yer vermediklerini kaydeden Bayraktar, “10 değişik seçenekle satışa başlıyoruz. Banka kredisi kullanmak isteyenler için anlaşmalı bankalarımız var. Vade farkı olmadan 48 aya kadar ödeme seçeneği sunuyoruz” dedi.

1 MİLYAR LİRALIK YATIRIM AYAZAĞA'DAN YOLA ÇIKTI

Türkiye'nin en büyük gayrimenkul projelerinden biri olan Vadistanbul'un yatırımcılarından Invest İnşaat, Ayazağa ve çevresine yoğunlaştı. Invest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, 3'ü Ayazağa'da diğer 2'si Başakşehir ve Zeytinburnu'nda olmak üzere 1 milyar TL yatırım değerine sahip toplam 5 proje hayata geçireceklerini bildirdi. Uçar “Ayazağa bölgesi, Levent-Maslak-Nişantaşı gibi İstanbul'un merkezi noktalarının alternatifi niteliğinde konumlanıyor. Biz de 200 milyon lira yatırımla Vadikoru'yu inşa edeceğiz” dedi. Vadikoru projesinde büyüklükleri 67 ile 190 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1 ve 3+1 şeklinde tasarlanan konutlar yer alacak. Konut metrekare fiyatları 8 bin liradan başlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Erdoğan BayraktarYap SatInşaat
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