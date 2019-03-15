Eski bakan Alanya’da millet ittifakı ile buluştu

1969 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olup SHP'de siyaset yapmaya başlayan, SHP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanlığı görevinden sonra Parti Meclisi ve MYK üyeliğine seçilen, SHP Genel Başkan Yardımcılığı yapan, Kadın Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevlerinde de bulunan Önay Alpago bugün Alanya’daydı

Eski bakan Alanya’da millet ittifakı ile buluştu
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Haber: Alper KUTAY

İYİ Parti İlçe Teşkilatı’nda Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez, İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve belediye meclis üyesi adaylarıyla buluşan Alpago’ya ilgi yoğundu. Dün Gazipaşa’da, bugün Alanya’da ittifak içindeki partililerle beraber seçim çalışması için biraya geldiğini belirten Önay Alpago, “Gördüğüm, dinlediğim ve yaşadığım kadarıyla Millet İttifakı Gazipaşa’da, Alanya’da ve Antalya Büyükşehir’deki seçimlerde sevindirici sonuçlar alacaktır. Artık insanlar ekonomik anlamda da toplumun huzur ve adalet konularında da büyük sıkıntılarla boğuşuyor. Bu sıkıntılara tepkiyi vatandaşlarımız en demokratik yol olan seçimlerde sandık başında gösterecektir. Hem adaylarımıza, hem örgütlerimize, hem de bize büyük destek veren kadın adaylarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

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