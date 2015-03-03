Eski Antalya Valisi 'İçişleri Bakanı' oldu

TEAMÜL gereği seçime 3 ay kala İçişleri, Adalet ve Ulaştırma Bakanı görevlerinden ayrıldı, bu bakanlıklarda geçici olarak vekalet edecek isimler de belli oldu. Başbakan Ahmet Davutoğlu yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı görevini Kenan İpek’in, İçişleri Bakanlığı görevini eski Antalya Valisi Sebahattin Öztürk’ün, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevini ise Feridun Bilgin’in üstleneceğini bildirdi. Vekil bakanlar 6 Mart Cuma günü itibariyle görevlerine başlayacak. Portekiz ve ABD ziyaretleri öncesi açıklamalarda bulunan Başbakan Davutoğlu, "Bakanlar Kurulu'nda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan ve İçişleri Bakanı Efkan Ala bu dönem itibariyle son toplantılarına katıldı. Kendilerine çalışmaları dolayısıyla teşekkür ettik” dedi.

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