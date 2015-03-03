Eski Antalya Valisi 'İçişleri Bakanı' oldu

TEAMÜL gereği seçime 3 ay kala İçişleri, Adalet ve Ulaştırma Bakanı görevlerinden ayrıldı, bu bakanlıklarda geçici olarak vekalet edecek isimler de belli oldu. Başbakan Ahmet Davutoğlu yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı görevini Kenan İpek’in, İçişleri Bakanlığı görevini eski Antalya Valisi Sebahattin Öztürk’ün, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevini ise Feridun Bilgin’in üstleneceğini bildirdi. Vekil bakanlar 6 Mart Cuma günü itibariyle görevlerine başlayacak. Portekiz ve ABD ziyaretleri öncesi açıklamalarda bulunan Başbakan Davutoğlu, "Bakanlar Kurulu'nda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan ve İçişleri Bakanı Efkan Ala bu dönem itibariyle son toplantılarına katıldı. Kendilerine çalışmaları dolayısıyla teşekkür ettik” dedi.
CUMHURBAŞKANI DA ONAYLADI
Davutoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta gerçekleştirdiğimiz istişare sonrasında 3 bakanlığımızda da bakanlık müsteşarlarının seçime kadar nezaret etmeleri ve bakanlık görevlerini üstlenmelerini kararlaştırdık. Hayırlı olsun. Zaten bu Türkiye'de on yıllardır uygulanan bir uygulama. Üzerinde düşünmek lazım, ‘Gerçekten ihtiyaç var mı?’ diye. Ama bir teamül kural gereği bu 3 bakanlığın ataması yapılıyor. Sürekliliği sağlamak amacıyla müsteşarların bu görevi yürütmelerini uygun bulduk. Bizim bırakın 3 ayı, 3 günü, 3 saati, 1 dakikayı bile kaybedecek vaktimiz yok. Bu görevler milletimize hizmet için vesiledir. Görevi devreden arkadaşlarımıza teşekkür, devralan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum” diye konuştu.
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Son Güncelleme: 03.03.2015 16:01