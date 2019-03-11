Eski Alanyaspor'lu ünlü futbolcu dolandırıldı

ASAYİŞ Şube Müdürlüğü'ne gelen Varela, parasını çeken dolandırıcılık çetesinden şikayetçi oldu.

Trabzonspor'un Kolombiyalı yıldızı Hugo Rodellega, tanımadığı kişilerce hakkında 2.5 milyon TL'lik icra takibi başlatıldığını öğrenerek İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na başvurmuş ve parasının çekilmesine engel olmuştu.

Bobo olarak tanınan Beşiktaş'ın eski yıldızı Brezilyalı Deivson Rogerio Da Silva da hakkında başlatılan icra takibini alış veriş yaptığı sırada hesabındaki parayı çekemeyince haberdar olmuş ve polise başvurarak 200 bin Euro'sunun çekilmesini son anda önlemişti.

VARELA'NIN PARASINI ÇEKMİŞLER

Futbolcuları dolandıran çete soruşturmasın kapsamında, Rodallega ve Bobo'nun ardından Kayserispor'in Portekizli yıldızı Silvestre Manuel Gonçalves Varela da Emniyete geldi. Portekiz milli takım oyuncusu da olan ve orta saha mevkiinde oynayan Varela, hakkında başlatılan sahte icra takibiyle 450 bin TL'sinin çekildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Varela, hakkında tanımadığı bir kişi tarafından icra takibi başlatıldığını, başka bir adrese tebligat yapıldığını, durumdan haberdar olmayınca icradan hesabındaki paranın çekildiğini söyledi.

Varela, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde ifade verdikten sonra Emniyetten ayrıldı.

Çetenin hedefi olan 3 yabancı uyruklu oyuncu daha olduğu ve önümüzdeki günlerde bu futbolcuların da ifadelerinin alınacağı belirtildi.