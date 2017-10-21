Eşinin paylaşımları yüzünden WhatsApp'tan kovuldu

ŞİLİ Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'na gidememesinin yankıları sürüyor. Bu kez gündeme oturan olay ise Şili Milli Takımı ve Barcelona'nın başarılı file bekçisi Claudio Bravo'nun eşi Carla Pardo'nun paylaşımları…

BAZI FUTBOLCULARI HEDEF ALDI

Şili, 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nin son maçında Dünya Kupası vizesini kaçırırken Pardo, Instagram hesabından "Teşekkürler Kaptan Amerika (Bravo'dan bahsediyor), tüm yaşattıkların için. Gerçekten çok güzeldi. Ancak formayı giydikleri zaman bu profesyonellikle olmalı. Bir çoğunun takım için k...nı yırttığını biliyorum ancak bazıları da partilerden çıkıp akşamdan kalma oldukları için antrenmanlara bile gitmiyordu" ifadelerini içeren bir paylaşımda bulundu.

BRAVO'YA TAVIR ALDILAR

Bu paylaşımın ardından Şili Milli Takımı'nın Claudio Bravo'ya tavır aldığı öğrenildi. Şili basınında yer alan haberlere göre Bravo, milli takım oyuncularının oluşturduğu WhatsApp grubundan çıkarıldı.

Manchester City forması giyen Bravo, 110 kez Şili Milli Takımı'nda görev yaptı.