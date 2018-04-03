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Eşinin kestiği ağaç üzerine devrilen kadın öldü, kızı yaralandı

Eşinin kestiği ağaç üzerine devrilen kadın öldü, kızı yaralandı

Eşinin kestiği ağaç üzerine devrilen kadın öldü, kızı yaralandı

Eşinin kestiği ağaç üzerine devrilen kadın öldü, kızı yaralandı

03 Nisan 2018 Salı 18:26
Eşinin kestiği ağaç üzerine devrilen kadın öldü, kızı yaralandı
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ALAŞEHİR'İN kırsal Girelli Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Ramazan Özdemir'in (42), Zeytinlik Mevkisi'ndeki tarlasında, bugün saat 13.00 sıralarında kestiği me ağacı bu sırada kendisine yardımcı oldukları öğrenilen eşi Aysel Özdemir ile kızı Meral Özdemir'in üzerine devrildi.

Ramazan Özdemir, 112 Acil Servis ve jandarmayı arayıp, durumu bildirdi. Jandarma ve sağlıkekibi tarafından ağacın altından kurtarılan 3 çocuk annesi Aysel Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Bacaklarından yaralandığı belirlenen kızı Meral Özdemir ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Eşi ölen, kızı ise yaralanan Ramazan Özdemir'in ifadesine başvuran jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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