Eşinden boşandı, otomobiliyle 'çok mutluyum' turu attı

MERKEZ Antakya İlçesi'nde yaşayan ve lokantada paketçi olarak çalışan Mehmet Emin Çete, 2012 yılında Z.Ç. ile evlendi. Görücü usulüyle dünya evine giren çiftin arasında evliliklerinin 3 yılında anlaşmazlık çıktı. Bunun üzerine Mehmet Emin Çete ile Z.Ç., evleri ayırdı, ardından da karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Tarafların anlaşmazlığı yüzünden Hatay 2'nci Aile Mahkemesi'nde 2 yıl süren dava dün karara bağlandı. Çift boşanınca Mehmet Emin Çete, otomobilini gelin arabası gibi süsleyip, üzerine de 'Boşandım, çok mutluyum' yazdırdı. Çete, gelin arabası gibi süslediği otomobiline binip, korna çalarak şehir turu attı.

BOŞANINCA DA MUTLULUK OLUYORMUŞ

Evlenirken araba süslemenin çok normal olduğu gibi ayrılınca arabayı süslemenin de normal bir durum olduğunu savunan Mehmet Emin Çete, şunları söyledi:

"2012 yılında evlendik görücü usulüyle, 2015 yılına kadar bir evliliğimiz oldu. Zaman içinde tartışmalarımız, anlaşmazlıklarımız oldu. Baktık sonunda olmayacak 'ayrılalım' dedik. Önce ben verdim mahkemeye, kendi kabul etmedi. Sonra o verdi mahkemeye, ben kabul etmedim. Sonunda bir şekilde kendimizi mahkemede bulduk. 2015 yılında mahkemeye verdik, ancak bugün bitti. Her zaman gelin arabaları süsleniyor ben de farklılık yapayım dedim. Ana yol üzerinde çevirip ters yönden gelip fotoğraf çektirenler oluyor, binanın 4-5'inci katlarından durdurup gelip fotoğraf çekilenler oluyor. Bir tek evlenince mutlu olmak değil, boşanınca da mutluluk oluyormuş."