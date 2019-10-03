'Eşimin katilleri hesap verecek' Tüm ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de
Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu. 'Eşimin katilleri hesap verecek', Hepsi ve daha fazlası saat 18.00'de Dim TV Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle
BUGÜN DİM TV ANA HABER'DE NELER VAR?
1- ‘EŞİMİN KATİLLERİ HESAP VERECEK’
2- BAŞSAVCI EMRE’DEN ÖNEMLİ TOPLANTI
3- ALANYA ARITMA TESİSİ YENİLENECEK
4- BAKAN ERSOY’DAN GAZİPAŞA MÜJDESİ
5- DİM’DEN ANKARA’YA VİDEOLU MESAJ
6- PLAJI TİCARET İÇİN KULLANINCA...
7- ANTALYA’DA HIZ LİMİTİ DEĞİŞTİ
8- YETKİLİLER UYUYOR MU?
9- TRİATLON İÇİN GERİ SAYIM
10- TURİZME TRİATLON DOPİNGİ
11- HAVADA PANİK TURİSTİ PES ETTİRMEDİ
12- RETİNA POLİKLİNİĞİ HİZMETTE
13- MİSİAD’DAN ANLAMLI KAMPANYA
14- YILDIZDOĞAN KONSERİNE DAVET
15- KONUT TEMİZLİK HİZMETİ SÜRÜYOR
16- ANTALYA TURİZMİNDE YENİ REKOR
17- CARETTA YAVRULARI YÖNLERİNİ ŞAŞIRDI
18- 45 MAHALLEYE 7 KİLOMETRE YENİ HAT
19- ALTIN PORTAKAL TIRI ALANYA’DAYDI
20- 'DEVLET VATANDAŞINA PUSU KURMAZ'
21- ALANYASPOR MAÇINA KARDEŞLER ATANDI
22- ALANYASPOR’UN RAKİBİ BELLİ OLDU
HEPSİ VE DAHA FAZLASI İÇİN DİM TV ALANYA ANA HABERİ KAÇIRMAYIN!
dimtv.tv'den İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
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SCOPE'DEN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
DİM TV NASIL İZLENİR?
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
|İmsak
|05:29
|Güneş
|06:48
|Öğle
|12:51
|İkindi
|16:09
|Akşam
|18:45
|Yatsı
|19:59
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2