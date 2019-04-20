Eşi vefat eden kadına iki ayda bir 550 lira

KADINLARIN yoksulluktan daha fazla etkilendiği gerçeğinden hareketle oluşturulan ‘Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Programı’ devam ediyor. Bu durumdaki kadınlar resmi ikametgahlarının bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı’na (kaymakamlık içinde bulunuyor) başvuru yapınca süreç başlıyor. Başvuruda nüfus cüzdanı dışında herhangi bir belge istenmiyor. Aylık 275 lira olan ödeme iki ayda bir 550 lira olarak yatırılıyor.

GELİR TESTİ VAR

Eşim vefat ettikten sonra evlendim. Yararlanır mıyım?

Evlenenler bu yardımı alamıyor.

Muhtaçlık durumumun yükselmesi yardıma engel mi?

Evet. Hanedeki kişi başına aylık gelir 609 liranın üzerine çıkarsa ödeme kesiliyor.

65 yaş aylığı alıyorum. Dul maaşı da alabilir miyim?

Hayır alamazsınız, ikisinden birini tercih edeceksiniz.

Ödeme nereden yapılır

Para PTT şubelerinden alınıyor. Sosyal Yardım Kartı’yla ATM’lerden çekim yapılabiliyor.