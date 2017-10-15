Eşi isyan etti: Beni ve çocuklarını bırakıp sevgilisine kaçtı

SİVAS'TA yol yapım işçisi Emrah K., 2010 yılında yabancı uyruklu bir kadın ile evlendi. Bu evlilikten şimdi 6 yaşında Talih adını verdiği bir oğlu oldu. Daha sonra eşinden boşanan Emrah K., 2013 yılında görücü usulüyle Güner Y.K. ile evlendi. Çiftin bu evliliklerinden 3 yaşına gelen Ensar ile 2 yaşındaki Rıfat adlı iki oğulları oldu. Göz tansiyonu rahatsızlığı oluşan Emrah K. tedaviye rağmen görme yetisini büyük oranda kaybetti. Yüzde 80 görme engelli olan Emrah K., malulen emekli oldu. Emrah K. görme yetisini büyük oranda yeniden kazandıracak olan kornea nakli için girişimlere başladı.

Emrah K. eşi Güner Y.K.’nin 1.5 ay önce İstanbul’daki halasının ameliyat olacağını öne sürerek kendisinin de onayı ile evden ayrıldığını, burada 2 gün kaldıktan sonra ortadan kaybolduğunu, Sivas’a da dönmediğini söyledi. Eşinden haber alamayan Emrah K., adına kayıtlı ancak Güner Y.K.’nin kullandığı telefon kayıtlarından M.B. isimli bir erkekle görüştüğünü belirledi. Emrah K., eşinin sosyal medyadan tanışıp yaklaşık 1 yıl görüştüğü Muş’ta güvenlik korucusu M.B.’nin yanına kaçtığını öne sürdü. Emrah K., eşinin İstanbul’da bulunan ameliyat olan halasının yanına gittiğini 2 gün sonra ameliyatın başarı ile sonuçlanması üzerine onu aradığını, çocukların perişan olduğunu ifade ederek dönmesi gerektiğini söylediğini anlattı. Emrah K,şöyle devam etti:

"Bana birkaç gün sonra geleceğini söyledi. 1 gün sonra beni ’gizli’ bir numaradan arayarak, ’Telefonumu kaybettim, beni merak etme’ dedi. Neden gizli numaradan aradığını sorunca beni tersledi. Eniştesinin yanına gideceğini söyledi.Eniştesi ertesi gün onu Sivas’a dönmesi için otogara bıraktıklarını belirtmelerine rağmen eve gelmedi."

Eve dönmeyen eşinin başına kötü bir şey gelmiş olabileceği düşüncesiyle arayışa girdiğini ifade eden Emrah K.,telefon hattı görüşme dökümlerini GSM şirketinden aldığını, listede sık görüştüğü bir numara olduğunu gördüğünü fark ettiğini söyledi. Emrah K., "O numara ile uygunsuz saatlerde sık görüşmeler yaptığını fark ettim. Bu numaranın Muş’ta M.B. isimli bir erkeğe ait olduğunu öğrendik. İstanbul’dan onun yanına gittiği ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarından yazışmalarını bulduk. Bu adama 1 yıl boyunca yalan yanlış bilgiler vermiş. Ona işkence yaptığımı, çocuğunun olmadığını söylemiş. Konuştuğu adam 20-25 yaşlarında. O da buna sahip çıkacağını söyleyerek kandırmış. Arayıp kendilerine ulaştık ama ölüm tehdidi ile karşılaştık. Savcılığa şikayette bulundum" diye konuştu.

’EVİNE DÖN’ ÇAĞRISI

Eşinin kendisi ve çocuklarını bırakıp başkasına kaçmasının şoku içerisinde olduğunu ifade eden Emrah K., "Yine de kendisine ulaşıp evine ve çocuklarının başına dönmesini istedim.Dönmek istemediğini söyledi. Oysa çocuklarına çok düşkündü. Bu olay ortaya çıkınca ailesi de eşimi reddetti. Ben yine de çocukları için evine dönmesini istiyorum. Bu adamlar onu kandırıyor onu. Muş’ta kaçtığı adamın ailesiyle sorun yaşayınca tekrar İstanbul’a gitmiş Son 15-20 gündür İstanbul’daymış. Bu olaylar ortaya çıktığı için gittiği hiç kimse evinde tutmak istemiyor" ifadelerini kullandı. İki çocuğuna yakınlarının yardımı ile bakmaya çalıştığını söyleyen Emrah K. zor durumda olduğunu söyledi.

