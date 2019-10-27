Eşi için kesenin ağzını açtı

ÜNLÜ modacı, Kıvanç Tatlıtuğ’a 50 bin TL değerinde saat hediye etti.



Doğum günü sebebiyle romantik bir tatile çıkan çift, önce Paris’e, oradan Londra’ya geçti. Yeni yaş pastasını 27 Ekim’de Londra’da kesecek olan Tatlıtuğ, bu vesileyle Başak Dizer ile aşk tazeliyor.