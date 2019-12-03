Eş zamanlı gerçekleşti! Sürücülere ceza yağdı
Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince ülke genelinde eş zamanlı yapılan radarlı hız denetimlerinde 13 bin 615 hız ihlali belirlenerek cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 177 araç trafikten men edildi, 15 sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.
GÜNCEL 03.12.2019, 07:24
EMNİYET Genel Müdürlüğü birimlerince 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı yapılan radarlı hız denetimlerinde 13 bin 615 hız ihlali belirlendi
13 BİN 615 SÜRÜCÜ RADARA YAKALANDI
Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde eş zamanlı radarlı hız denetimleri gerçekleştirdi. EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen radarlı hız denetimlerinde 13 bin 615 hız ihlali belirlenerek cezai işlem uygulandı.
177 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Denetimlerde, 177 araç trafikten men edildi, 15 sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Uygulamalarda, ayrıca 14 bin 941 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlemde bulunuldu.
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