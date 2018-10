Ertuş: 'Savunma yoksa yargı da yoktur'

Mehmet AL

ANTALYA Barosu Alanya Temsilcisi Avukat İbrahim Ertuş bugün Alanya Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: "Biz biliriz ki, hukuk devleti yargı bağımsızlığına ve özgür savunmaya dayanır. Oysa, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, adil yargırılanma, savunma dokunmazlığı, silahların eşitliği gibi, uluslararası sözleşmeler ve Anayasa, Avukatlık Kanunu gibi, düzenlemelerle güvence altına alınan haklar, her geçen gün, giderek artan bir şekilde, ihlal edilmektedir. Daha bir ay kadar önce, yaklaşık bir yıl tutuklu kaldıktan sonra mahkeme önüne çıkabilen bazı meslektaşlarımız, 5 gün süren duruşma sonunda, savcılığın tutukluğun sürmesi yönündeki mütalaasına karşın, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme olasılığına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin uzunn tutukluluk sürelerine ilişkin kararlarına ve avukat olmalarına da vurgu yapılarak tahliye edilmişler; ancak aradan 24 saat bile geçmeden, aynı mahkemece, hukukta ve mevzuatta olmayan bir kavramla yeniden tutuklanmışlardır. Geçtiğimiz haftaysa bir meslektaşımız, yaşanan usul tartışmalarının ardından jandarma tarafından duruşma salonundan zorla çıkarılmış, ertesi gün duruşmaya giderken gözaltına alınmış, Avukatlık Kanunu ve usul hükümleri yok sayılarak 'ters psikoloji ile müvekkilini ve kendisini mağdur göstererek haklı çıkmaya çalıştığı', 'davayı sulandırmaya çalıştığı' vs gibi hukuku katleden, uyduruk gerekçelerle tutuklanmış ve bir gün sonra serbest bırakılmıştır. Yargının eşit ve kurucu unsuru olan bağımsız savunmayı, yurttaşlarımızın hak arama özgürlüklerini temsil eden biz avukatların, görevimizi yaparken baskı altına alınmaya çalışıldığımızı, duruşma salonlarında bile şiddet gördüğümüzü, tutuklandığımızı tarihe not düşüyoruz. Öte yandan tarihe not düştüğümüz başka sözler sözlerimizde var: ve Adaleti ve hukuku kişisel değerlendirmelere indirgeyen pervasızlıklardan en çok da yargı zarar görür. Bu nedenle iligili savcılar ve yargıçlar derhal görevden alınmalıdır! Savunma tutuklanamaz! Savunma yoksa yargıda yoktur. Yargılamadan avukatın çıkarılması hukukun çıkarılmasıdır. Hukuk. adaletsizliğe ve haksızlığa aracı kılınamaz; mahkemeler de buna paravan olamaz. Biz avukatlar, tarih boyunca baskılara, keyifiliklere, hukuk tanımazlıklara, yasa bilmezliklere karşı direndik, direneceğiz; susmadık, susmayacağız.Memleketimizde gerçek bir adalet düzeni, gerçek bir hukuk devleti kuruluncaya kadar da mücadele etmeye kararlıyız."