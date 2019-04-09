Ertekin’den mazbata rekoru

Alanya Belediye Meclisi’nin “en yaşlı üyesi” sıfatıyla dün Belediye Meclisi’ni açan MHP’li Kerim Ertekin, yeni bir Türkiye rekoru kırdı

Ertekin’den mazbata rekoru
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25 yıl Cikcilli Muhtarlığı yapan, ardından 15 yıl Cikcilli Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Kerim Ertekin, hem muhtarlık hem de başkanlığı sırasında 8 kez mazbata aldı. 2014’te Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in listesinden meclise girip 9. kez mazbata alan Kerim Ertekin, 31 Mart seçimlerinde yeniden meclis üyesi seçilerek 10. kez mazbata alan ülke genelindeki tek siyasetçi olma unvanını elde etti. 5’er yıldan tam 50 yıldır aktif siyaset yapan Ertekin, kırılması zor bir rekorun da sahibi oldu.

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